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طريقة تحضير قرص السبانخ بالجبنة.. خطوة بخطوة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:31 م
قرص السبانخ
قرص السبانخ
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نهى هجرس
تعد المخبوزات من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، وتتفنن العديد من السيدات فى الحشوات وطرق إعداد القرص المخبوزة، ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل قرص السبانخ بالجبنة.

مكونات قرص السبانخ بالجبنة

3 أكواب دقيق 
1 كوب رايب 
ربع كوب سمنة 
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
ملح 
سكر 
عصير سبانخ 

للعجن 
جبنة بيضاء 
حبة البركة 
لبن 


طريقة تحضير قرص السبانخ والجبنة
* اضربى السبانخ مع القليل من الماء ثم اخلطى الدقيق والرايب والسمنة ثم ضيفى الخميرة والسكر والملح في العجان

* اعجنى بعصير السبانخ وقلبى حتى تحصلي على عجينة ثم شكلى العجينة لكرات صغيرة واتركيها لتختمر واحشى الكرات بالجبنة

* بططي الكرات ورصيها فى صينية واتركيها لتختمر مرة أخرى ثم ادهنى الوجه باللبن ورشيه بحبة البركة

* أدخلي القرص الفرن حتى تمام الطهي وقدميها
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