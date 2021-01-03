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محافظات

تحصين 39 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية واستمرار أعمال التطهير في كفر الشيخ

الأحد 03/يناير/2021 - 08:37 م
تحصين الطيور
تحصين الطيور
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محمود زيدان
شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.
 
 قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ، مؤكدًا أنه تم تحصين 39030 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 5 أسواق، و 12 رياشة، ومعاينة 8 مزارع، وسحب 100 عينة ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج 28 تصريح نقل طيور، بإجمالي 56500 طائر،.

ووجه محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار  رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
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وقال عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.

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