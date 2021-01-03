ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة براقة.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها على إنستجرام

الأحد 03/يناير/2021 - 08:33 م
ريا ابى راشد
ريا ابى راشد
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الإعلامية ريا ابي راشد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمالها.

وأطلت بها ريا أبي راشد، بفستان طويل وجذاب باللون البينك، كما يتميز بتفصيلة جذابة ومميزة، ومطرز بمجموعة من الفصوص البراقة باللون البينك، كما انتعلت حذاء مكشوف بكعب عالي باللون الرمادي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاهب اللوم الأحمر.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعم التي تتناسب مع ظهورها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على غرار رانيا يوسف.. بشرى بإطلالة مثيرة للجدل في مهرجان الجونة

بمكياج جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كاجوال ولا كلاسيك.. ياسمين صبري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الأوف شولدر.. هنا شيحة بإطلالة تبرز خسارتها للوزن.. شاهد

بإطلالة كلاسيكية لامعة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الجلد الأسود.. كارولين عزمي تستعرض جمالها على إنستجرام

ترشيحاتنا

شاهد.. حنان مطاوع مع ابنتها أماليا في أحدث ظهور لهما

نقابة الأطباء تكشف حقيقة القبض على أعضائها من مستشفى الحسينية بالشرقية

7 فبراير الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار "الرياضة" بتجميد مجلس إدارة الزمالك

النقض تحدد موعد نظر طعنين جديدين في اغتيال الشهيد هشام بركات

الدم بقى ميه.. تفاصيل جريمة خطف واغتصاب ربة منزل على يد أشقائها بالبحيرة

أحمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه تحذيرا شديدا

Advertisements

الصحة تكشف الأسباب الحقيقية لوفاة مصابي كورونا في مستشفى الحسينية

تمسكت بموقفها بالتحكم في مياه النيل.. إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بعد انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة

هل أعلن وزير التعليم تعميم الأبحاث بدلا من الامتحانات؟ اعرف الحقيقة

لـ حزنها على وفاة وحيد حامد .. تدهور طفيف في حالة يسرا الصحية

"محدش هيسيب حق مواطن".. تعليق ناري من أحمد موسى بشأن واقعة مستشفى الحسينية

شك فى سلوكها.. فحص فيديو قتل مدرس لزوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور.. شاهد

بعد صعقه بالكهرباء.. شاب يلقى بجثة صديقه بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

الحقيقة الكاملة لـ رفع أسعار البنزين في مصر قبل أيام من التسعير الجديد

فيديو جديد لقاتل زوجته أمام مدرسة ببولاق .. شاهد

رسميا.. إيقاف حكام الفيديو لـ مباراتي الأهلي ودجلة والزمالك وإنبي

لمنع دخول عدوى كورونا من الأنف .. هاني الناظر يقدم 3 حلول

قالوا لـ صدى البلد| عادل إمام يحكي تفاصيل آخر مكالمة مع وحيد حامد.. ومصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة براقة.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها على إنستجرام

طريقة تحضير بطاطا ودجز مقلية ومشوية مثل المطاعم

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد