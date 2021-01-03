بإطلالة براقة.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها على إنستجرام





وأطلت بها ريا أبي راشد، بفستان طويل وجذاب باللون البينك، كما يتميز بتفصيلة جذابة ومميزة، ومطرز بمجموعة من الفصوص البراقة باللون البينك، كما انتعلت حذاء مكشوف بكعب عالي باللون الرمادي.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاهب اللوم الأحمر.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعم التي تتناسب مع ظهورها.

نشرت الإعلامية ريا ابي راشد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمالها.