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تعليم

اختيار 14 أستاذًا بـ"نوعية طنطا" لعضوية لجان الترقي بالمجلس الأعلى للجامعات

الأحد 03/يناير/2021 - 08:43 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود ذكي، ‏رئيس جامعة طنطا ، ￼اختيار المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، 14 أستاذًا بكلية التربية النوعية بطنطا من بين أسماء أعضاء لجان المُحكِّمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجامعات المصرية في الدورة الثالثة عشرة "ديسمبر 2020".


وقال الدكتور كمال عكاشة، ‏نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن كلية التربية النوعية بطنطا مثَّلها في لجنة الدراسات التربوية "المناهج وطرق التدريس" الدكتور حمدى إسماعيل شعبان، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد الكلية.

وضمت لجنة الاقتصاد المنزلي كلا من الدكتورة نجلاء فاروق الحلبى، أستاذ إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بقسم الاقتصاد المنزلى ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة آية فوزى لبشتين، أستاذ الملابس والنسيج ورئيس قسم الاقتصاد المنزلى، الدكتورة هيام دمرداش الغزالى، أستاذ الملابس والنسيج، الدكتورة رانيا محمد حموده، أستاذ الملابس والنسيج، الدكتورة إيرينى سمير مسيحة، أستاذ الملابس والنسيج.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، عميد كلية التربية النوعية بطنطا، أن لجنة التربية الفنية ضمت كلا من الدكتور السيد محمد مزروع، أستاذ أشغال المعادن بقسم التربية الفنية وعميد كلية التربية النوعية السابق (عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين قسم التربية الفنية)، والدكتور حسان رشيد عبد العزيز، أستاذ أشغال الخزف وعميد كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا ووكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا سابقا، والدكتورة رانيا عبده الإمام، أستاذ طباعة المنسوجات ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الواحد عطية عبد الواحد، أستاذ أشغال النحت ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور سعيد عبد الغفار العنانى أستاذ أشغال الخزف، والدكتورة مها محمد عامر أستاذ طباعة المنسوجات .

وأضاف عميد كلية التربية النوعية بطنطا، أن الكلية مثَّلها في لجنة الموسيقى الدكتور أكرم محمد نمير أستاذ الموسيقى العربية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جاكلين جمال سيدهم أستاذ نظريات وتأليف موسيقى بقسم التربية الموسيقية.
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