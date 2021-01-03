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هاني الناظر: المتعافي من فيروس كورونا يواجه مشاكل جديدة

الأحد 03/يناير/2021 - 08:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عن تسبب فيروس كورونا المستجد في مشاكل جديدة للمتعافين من الإصابة بالفيروس.

وأضاف الناظر، في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه من الممكن أن يحدث للمتعافي من فيروس كورونا تساقط للشعر أو ورم في العين.

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن هناك بعض الأمراض الجلدية الإنسان يولد مستعدا للإصابة بها ومن الممكن بعد تعرض الانسان لبعض الأمراض البكتيرية أو الفيروسية الانسان يصاب بها.

وتابع الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن كورونا في هذه الحالة تكون عامل محفز لظهور أمراض جلدية.

فيما توقع الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن ينخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر في حالة استقرار درجات الحرارة.

وأوضح الناظر، أنه الدخول فيما يعرف بالشتاء الدافئ وهذا ما يحدث في مصر حاليا، يكون سببا قويا لتراجع عداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن عدد الحالات المصابة بالجائحة في مصر قلت في الصيف الماضي، موضحا أنه هذا الأمر حدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
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