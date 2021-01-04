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محافظات

قطع المياه عن قرية باسوس بسبب أعمال التكريك.. اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:01 ص
شركة مياه الشرب بالقليوبية
شركة مياه الشرب بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن قرية باسوس التابعه لمركز القناطر الخيريه ، اعتبارًا من الساعة الثامنه صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة الخامسه مساء من نفس اليوم. 

وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لقيام مديرية الري بالقليوبية باعمال تكريك لنهر النيل. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ولحين عودة المياه. 

من ناحية أخرى صرح المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انه تيسيرا علي المواطنين تم تفعيل خدمة فوري للعدادت مسبقة الدفع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تيسيرا علي المواطنين لشحن عدادتهم دون الحاجه للتوجة لمركز خدمة العملاء والشحن من اي مكينة فوري.  

وأشار مجاهد أنه جار تفعيل خدمة سداد فواتير استهلاك المياه من خلال خدمة فوري، وذلك استكمالا لخطة ميكنة خدمات القطاع التجاري وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وكذلك ابلاغ القراءات عن طريق الموقع الرسمي للشركة او التطبيق الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية او تطبيق قراءاتي. 

واوضح المهندس مصطفي مجاهد انه تم تركيب 18 الف عداد مسبق الدفع خلال عام 2020 وان الشركة وضعت خطة لاستبدال العدادت التالفة والمعطلة بعدادت مسبقة الدفع وكذلك حصر ورفع الوصلات الخلسة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اصحاب تلك الوصلات.
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