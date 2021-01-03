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رياضة

أخبار الزمالك | إحباط مخطط بيراميدز.. واستياء ساسي بسبب مستحقاته

الأحد 03/يناير/2021 - 10:09 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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حسام الحارتي
يعرض "صدى البلد"، أبرز أخبار نادي الزمالك التي حدثت على مدار الساعات القليلة الماضية كالتالي:-





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن استياء التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بسبب عدم تحويل مستحقاته المالية المتأخرة لدي الزمالك كاملة.







أعلن الحساب الرسمي لنادي إنبي إيقاف حكم فيديو لقاء فريقهم مع الزمالك والذي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 2\ 1 . 







نجح مجلس إدارة نادي الزمالك الحالى فى الحفاظ على قوام الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل خلال الفترة المقبلة بعد تجديد عقود عدد كبير من نجوم الفريق.







كشف جون كوميتس رئيس نادي كيب تاون الجنوب أفريقي حقيقة التعاقد مع الزامبي جاستين شونجا لاعب فريق أورلاندو بايرتس المعار إلي  تشاكوما تيشا مادجيفانديلا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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