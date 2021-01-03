حلمي النمنم: الواقع أكد نبوءة وحيد حامد في العديد من أعماله

قال الكاتب حلمي النمنم، إن الهجوم على رحيل وحيد حامد كان متوقعا، لافتا إلى أن الموت له حرمته بكافة الأديان مع الأشخاص الأسوياء.





وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه ينبغي ألا نكون مفاجأين بما يفعله الإخوان الإرهابيين، مؤكدا أن وحيد حامد كاتب له عالمه الخاص، وكانت عينه طول الوقت على المجتمع، وكان يغوص في أعماق المواطن المصري.





وأوضح أن وحيد حامد كان لديه استشراق بالمستقبل دائما، مشيرًا إلى أن الدستور المصري عندما تحدث عن ثورة 25 يناير و30 يونيو بأنه لابد أن يتم القضاء على الفساد والإرهاب معا.





ونوه الكاتب حلمي النمنم، بأن الواقع أكد نبوءة وحيد حامد في العديد من أعماله منها فيلم "طيور الظلام" و"الإرهاب والكباب".