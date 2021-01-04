نقص الأكسجين ليس سبب الوفاة.. الصحة: تقرير اللجنة المتابعة لحادث مستشفى الحسينية أوضح الملابسات

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن نسبة استهلاك الأكسجين ارتفعت خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، منوها إلى أن هناك منظومة من قبل الوزارة مخصصة في متابعة استهلاك الأكسجين.
وأكمل "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": لدينا غرفة عمليات مركزية في الوزارة ترسل تقارير لوزيرة الصحة يوميا تشمل صورة العدادات الخاصة بنسبة الأكسجين داخل المستشفيات ونسبة الضغط وعدد المرضى المستهلكين للأكسجين في المستشفيات.
وفيما يخص المنظومة المميكنة، أوضح أن هذه المنظومة ستهتم بمتابعة نسب الأكسجين داخل المستشفيات وأيضا ستكشف أسرة الرعاية المركزة وأجهزة الأكسجين وغيرة من الأمور الخاصة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة وجهت بضرورة تحديث بيانات المنظومة المميكنة كل 3 ساعات.
وتابع: فور حدوث الواقعة قامت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادثة، موضحا: اللجنة أرسلت تقريرها وكان واضح للغاية فيما يخص الحالات المتوفاة ونسبة الأكسجين وغيرها من الأمور.
وشدد على أن كافة الأسرة داخل الرعاية المركزة متصلة بنفس شبكة الأكسحين، ولهذا لا يمكن أن يكون نقص الأكسجين هو السبب في الوفاة.
وأكمل "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": لدينا غرفة عمليات مركزية في الوزارة ترسل تقارير لوزيرة الصحة يوميا تشمل صورة العدادات الخاصة بنسبة الأكسجين داخل المستشفيات ونسبة الضغط وعدد المرضى المستهلكين للأكسجين في المستشفيات.
وفيما يخص المنظومة المميكنة، أوضح أن هذه المنظومة ستهتم بمتابعة نسب الأكسجين داخل المستشفيات وأيضا ستكشف أسرة الرعاية المركزة وأجهزة الأكسجين وغيرة من الأمور الخاصة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة وجهت بضرورة تحديث بيانات المنظومة المميكنة كل 3 ساعات.
وتابع: فور حدوث الواقعة قامت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادثة، موضحا: اللجنة أرسلت تقريرها وكان واضح للغاية فيما يخص الحالات المتوفاة ونسبة الأكسجين وغيرها من الأمور.
وشدد على أن كافة الأسرة داخل الرعاية المركزة متصلة بنفس شبكة الأكسحين، ولهذا لا يمكن أن يكون نقص الأكسجين هو السبب في الوفاة.