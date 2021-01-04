ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقص الأكسجين ليس سبب الوفاة.. الصحة: تقرير اللجنة المتابعة لحادث مستشفى الحسينية أوضح الملابسات

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:24 ص
خالد مجاهد، المتحدث
خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة
Advertisements
إسراء صبري
قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن نسبة استهلاك الأكسجين ارتفعت خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، منوها إلى أن هناك منظومة من قبل الوزارة مخصصة في متابعة استهلاك الأكسجين.

وأكمل "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": لدينا غرفة عمليات مركزية في الوزارة ترسل تقارير لوزيرة الصحة يوميا تشمل صورة العدادات الخاصة بنسبة الأكسجين داخل المستشفيات ونسبة الضغط وعدد المرضى المستهلكين للأكسجين في المستشفيات.

وفيما يخص المنظومة المميكنة، أوضح أن هذه المنظومة ستهتم بمتابعة نسب الأكسجين داخل المستشفيات وأيضا ستكشف أسرة الرعاية المركزة وأجهزة الأكسجين وغيرة من الأمور الخاصة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة وجهت بضرورة تحديث بيانات المنظومة المميكنة كل 3 ساعات.

وتابع: فور حدوث الواقعة قامت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادثة، موضحا: اللجنة أرسلت تقريرها وكان واضح للغاية فيما يخص الحالات المتوفاة ونسبة الأكسجين وغيرها من الأمور.

وشدد على أن كافة الأسرة داخل الرعاية المركزة متصلة بنفس شبكة الأكسحين، ولهذا لا يمكن أن يكون نقص الأكسجين هو السبب في الوفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نيابة الحسينية تستدعي مدير المستشفى للوقوف على حقيقة فيديو نقص الأكسجين

بعد فيديو الوفيات.. وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية| شاهد

بعد شائعة مستشفى الحسينية.. محافظ الشرقية: لدينا اكتفاء من الأوكسجين ونتابع يوميا المخزون الاستراتيجي

الصحة تكشف الأسباب الحقيقية لوفاة مصابي كورونا في مستشفى الحسينية

نائب مدير مستشفى الحسينية يوضح طريقة عمل شبكة الأكسجين بالمستشفى.. شاهد

حصريا من داخل مستشفى الحسينية.. الأطباء يكشفون ما حدث |فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك | إحباط مخطط بيراميدز.. واستياء ساسي بسبب مستحقاته

قرار عاجل من الصحة بشأن الأطقم الطبية

حصريا من داخل مستشفى الحسينية.. الأطباء يكشفون ما حدث |فيديو

والتر بواليا يكشف عن العروض التي تلقاها أثناء مفاوضات الأهلي معه

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

لحل النقاط الخلافية.. توافق وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا على إجراء مباحثات لمدة أسبوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه

15 ألف جنيه مصرى.. سعر بلوفر باسمين صبرى يصدم جمهورها