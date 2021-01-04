بـ 188 ألف جنيه.. أرخص سيارتين أوتوماتيك فى مصر | صور

شهد سوق السيارات على مدار العام الماضي حالة من عدم الثبات ما بين صعود وهبوط فى حجم المبيعات، بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID_19، أضف إلى ذلك تنوع شرائح و أذواق المستهلكين حسب إحتياجاتهم.
كما يسعى غالبية المستهلكين لإقتناء سيارة اعتمادية بسعر اقتصادي، و فى نفس الوقت توافر مواصفات وكماليات مناسبة للميزانية المقررة، لذلك يقدم موقع " صدى البلد " الإخبارى أرخص سيارتين "زيرو" أوتوماتيك فى السوق المصرى.
1- لادا جرانتا موديل 2021
تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2021 "A/T" بمحرك مكون من أربع أسطوانات بسعة 1600 سي سي يولد قوة 98 حصان، مع عزم للدوران 145 نيوتن/ متر، بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيكي، كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، ويمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.
و يبلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 أوتوماتيك 188 ألف جنيه مصرى.
2- بروتون ساجا موديل 2021
طرحت العلامة الماليزية بروتون سيارتها السيدان الجديدة "ساجا" موديل 2021، والتى تمتلك محركًا سعة ١٣٠٠ سي سي بقوة ٨٩ حصان، مع عزم أقصى ١٢٠ نيوتن/متر، بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، تستطيع التسارع من الثبات إلى١٠٠ كلم، في ١٤.٥ ثانية، أما سرعتها القصوى ١٥٥ كلم.
أما سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2021 أوتوماتيك جاء مطابقًا للسابقة حيث بلغ 188 ألف جنيه مصرى.