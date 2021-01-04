بـ 188 ألف جنيه.. أرخص سيارتين أوتوماتيك فى مصر | صور

شهد سوق السيارات على مدار العام الماضي حالة من عدم الثبات ما بين صعود وهبوط فى حجم المبيعات، بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID_19، أضف إلى ذلك تنوع شرائح و أذواق المستهلكين حسب إحتياجاتهم.





كما يسعى غالبية المستهلكين لإقتناء سيارة بسعر اقتصادي، و فى نفس الوقت توافر مواصفات وكماليات مناسبة للميزانية المقررة، لذلك يقدم موقع " صدى البلد " الإخبارى أرخص سيارتين "زيرو" أوتوماتيك فى السوق المصرى. اعتمادية





1- لادا جرانتا موديل 2021





"A/T" بمحرك مكون من أربع أسطوانات بسعة 1600 سي سي يولد قوة 98 حصان، مع عزم للدوران 145 نيوتن/ متر، بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيكي، كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، ويمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية. تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2021





و يبلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 أوتوماتيك 188 ألف جنيه مصرى.





2- بروتون ساجا موديل 2021

طرحت العلامة الماليزية بروتون سيارتها السيدان الجديدة "ساجا" موديل 2021، والتى تمتلك محركًا سعة ١٣٠٠ سي سي بقوة ٨٩ حصان، مع عزم أقصى ١٢٠ نيوتن/متر، بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، تستطيع التسارع من الثبات إلى١٠٠ كلم، في ١٤.٥ ثانية، أما سرعتها القصوى ١٥٥ كلم.



