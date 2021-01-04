على قد ميزانيتك.. 3 سيارات مستعملة بأقل من 60 ألف جنيه | صور

تسبت جائحة إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID- 19 فى ركود حركة البيع بالعديد من أسواق السيارات العالمية ومنها السوق المصرى ، وهو المر الذى انعكس على بعض السيارات، ومن أبرزها المستعملة من إصدارات التسعينيات، التى ارتبطت مع الكثيرين بذكريات لا تنسي. انخفاض





يقدم لكم موقع "صدى البلد" الإخبارى فى إطار ذلك قائمة من 3 فى إطار ذلك قائمة من 3 سيارات مستعملة داخل السوق المصري، بأقل من 60 الف جنيه، لتلبي محبي هذه الفئة الإقتصادية من السيارات الإعتمادية.





1- فيات Punto

جاءت السيارة فيات Punto موديل 1998 بمحرك 1.2 سى سى مكون من 4 سلندر، يولد قوة 60 حصان، مع نظام جر امامي مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، و للعلم فهذا الإصدار ظهر لاول مرة فى عام 1993 و استمر حتي 2003.





كما حازت هذه السيارة على لقب سيارة أوروبا فى عامم 1995، حتي ظهر الإصدار الجديد منها والذى حمل إسم جراند بونتو عام 2005، في معرض فرانكفورت الدولى للسيارات.





2- كيا Bride

واحدة من أشهر السيارات بين الشباب المصري لتصميمها البسيط و اقتصاديتها الكبيرة، وتعرف بإسم "العصفورة"، حصل إصدارها لعام 1998 على محرك سعة 1300 CC، بقوة 88 حصان، بعزم 141 نيوتن لكل متر، مع ناقل حركة يدوي، و يمكنها أن تتسع لـ 4 أشخاص بأريحية داخل مقصورتها.





3- هيونداى Excel

تتوافر "إكسل" بفئتين، الأولى تحمل محركًا سعة 1300 سي سي بناقل حركة عادي مكون من 4 سرعات، مزودة بتكييف هواء، بينما الفئة الأعلى بمحرك سعة 1500 سي سي، و متوفرة بنواقل حركة يدوية و أوتوماتيكية، كما أنها مزودة بتجهيزات أعلى من فئة 1300 سي سي، وأهمها باور ستيرينج لعجلة القيادة.





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