سعر ومواصفات لانسر بومة موديل 1998 في سوق المستعمل

شهد سوق السيارات المستعملة في مصر، حالة من التخبط خلال عام 2020؛ بسبب فيروس كورونا خاصةً في موديلات الياباني والكوري.





ومن أبرز هذه السيارات هي لانسر بومة موديل 1998، حيث يبدأ سعرها في سوق المستعمل بداية من 87 ألف جنيه، وفيما يلي نعرض مواصفات لانسر بومة 1998..





تتميز السيارة بواجهة أمامية مشدودة وطويلة نوعًا ما، مع مظهر أمامي رياضي محبب يخطف العين، كما أنها تتبع مبدأ البساطة والجمال، مع صندوق أمتعة ذات حجم متوسط ذات فتحة تحميل منخفضة لتأمين دخول وخروج الأمتعة.





كما أن لوحة القيادة عملية جدا وواضحة من ناحية التعامل، والكونسول جاء منحنيا باتجاه السائق لتسهيل التعامل مع ويضم لوحة ،وتستمد السيارة قوتها بمحرك 1.3 لتر مع 12 صباب، وذلك بقوة 83 حصان ، يؤمن أداء معقول للسيارة.





تتميز السيارة بثبات عالٍ جدا ونعومة على الطريق، إضافةً إلى شكل مطلوب ومحبب حتى الآن، تتمتع بموتور رائع ومتجاوب مع كل السرعات المنخفضة والعالية، مع مقصورة ممتازة، وأداء رياضي قوي.





تعد السيارة الخيار المفضل للمبتدئين في القيادة والسبب هو سعرها، ومساحتها من الداخل، كما أنها من أفضل موديلات اللانسر ولديها شعبية كبيرة عند المصريين.