ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سعر ومواصفات لانسر بومة موديل 1998 في سوق المستعمل

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:09 ص
لانسر بومة
لانسر بومة
Advertisements
أماني نوار
شهد سوق السيارات المستعملة في مصر، حالة من التخبط خلال عام 2020؛ بسبب فيروس كورونا خاصةً في موديلات الياباني والكوري. 

ومن أبرز هذه السيارات هي لانسر بومة موديل 1998، حيث يبدأ سعرها في سوق المستعمل بداية من 87 ألف جنيه، وفيما يلي نعرض مواصفات لانسر بومة 1998..

تتميز السيارة بواجهة أمامية مشدودة وطويلة نوعًا ما، مع مظهر أمامي رياضي محبب يخطف العين، كما أنها تتبع مبدأ البساطة والجمال، مع صندوق أمتعة ذات حجم متوسط ذات فتحة تحميل منخفضة لتأمين دخول وخروج الأمتعة.

كما أن لوحة القيادة عملية جدا وواضحة من ناحية التعامل، والكونسول جاء منحنيا باتجاه السائق لتسهيل التعامل مع ويضم لوحة ،وتستمد السيارة قوتها بمحرك 1.3 لتر مع 12 صباب، وذلك بقوة 83 حصان، يؤمن أداء معقول للسيارة.

تتميز السيارة بثبات عالٍ جدا ونعومة على الطريق، إضافةً إلى شكل مطلوب ومحبب حتى الآن، تتمتع بموتور رائع ومتجاوب مع كل السرعات المنخفضة والعالية، مع مقصورة ممتازة، وأداء رياضي قوي.

تعد السيارة الخيار المفضل للمبتدئين في القيادة والسبب هو سعرها، ومساحتها من الداخل، كما أنها من أفضل موديلات اللانسر ولديها شعبية كبيرة عند المصريين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور

بـ هوت شورت.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها

بملابس أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة