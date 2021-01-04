ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الهند تسجل 16.5 ألف إصابة جديدة و214 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:06 ص
الهند تسجل 16.5 ألف
الهند تسجل 16.5 ألف إصابة جديدة و214 وفاة بفيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
 سجلت الهند 16 ألفا و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و340 ألفا و470 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 214 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 149 ألفا و649 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 243 ألفا و953 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و946 ألفا و867 شخصا بعدما تماثل 19 ألفا و557 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عداء استمر لسنوات.. ميجان ماركل تتلقى ضربة جديدة من أختها غير الشقيقة

موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو

هربا من قبضة كورونا.. زوجان ينتقلان للإقامة في جزيرة معزولة لـ9 أشهر