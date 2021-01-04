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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:24 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تباين أمس الاحد.

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10854 نقطة.
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 وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2250 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13267 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4200 نقطة.

و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2165 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3125 نقطة.

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