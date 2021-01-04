ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليوم



وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2250 نقطة.



وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13267 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4200 نقطة.



و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2165 نقطة.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3125 نقطة.





استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تباين أمس الاحد.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10854 نقطة.اقرأ ايضا .. الإحصاء : 3.2% زيادة في مياه الري المستخدمة فى الزراعة خلال 2019