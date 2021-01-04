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اقتصاد

الإحصاء : 3.2% زيادة في مياه الري المستخدمة فى الزراعة خلال 2019

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:16 ص
مياه الرى
مياه الرى
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آية الجارحي

أصـدرالجهـاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم  الاثنين  النشرة  السنوية لإحصاء  الرى والموارد المائية عام 2019  والتى أوضحت زيادة كميات مياه  الرى  المستخدمة فى الزراعة لزيادة المساحة المحصولية بالعروتين  الشتوية و الصيفية.


وجاء أهم مؤشرتها كالتالى :


بلغــت كميـــة الميـاه المستخدمة فى الـــــرى عند خزان أســوان 45.6 مليـار متـر مكـعب عام 2019 مقـابــل  44.6 مليـــار متــر مكـــــعب عــــــــام 2018 بنســـبةزيـــادة قــــدرهــــا 2.1%. 


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بلغـت كميــة الميـــاه المستخدمـة فى الــرى عنـد أفمــام  التـرع 42.6  مليـار متــر مكـعــب عـام 2019 مقـابــل 41.2 مليـار مــترمكـــعب عـــــام  2018 بنســبة  زيـادة قـدرهــــا 3.2%.

 

بلغــت كمـيــة الميـــاه المستـخـــدمة فـى  الــــرى عند الحقـــل 40.2 مليـار متر مكعــب عام  2019 مقـابـل 36.5 مليــار متر م

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