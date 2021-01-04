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برلمان

برلمانى يشيد بتنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بالاعتماد على الصناعة الوطنية بمشروعات حياة كريمة

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:05 م
صدى البلد
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فريدة محمد
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن اقتصاديات الدول الكبرى اعتمدت على توطين الصناعات بها خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيدًا بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده لمُتابعة خطة توطين صناعة احتياجاتنا فى المشروعات القومية بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ومسئولى كل من الهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المُسلحة.

وأشار " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إلى أهمية تأكيد رئيس الوزراء بأن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاعتماد على الصناعة الوطنية فى مشروعات المياه والصرف الصحى التى سيتم تنفيذها بالقرى ضمن مشروع تطوير الريف المصرى فى إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخاصة الطلمبات وأن هناك جهدًا مبذولًا من الهيئة العربية للتصنيع فى هذا الملف وتم بالفعل إنتاج أنواع مختلفة من الطلمبات.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من المحافظين الإسراع فى تنفيذ تكليفات الحكومة بحصر  الاحتياجات فى الـ 50 مركزًا على مستوى الجمهورية التى ستشهد تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية مع توفير كل مكونات المحطات من خلال الصناعة الوطنية، سواء الحكومية أو من القطاع الخاص، خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أنه سيكون هناك تعاقد فورى لتوفير هذه المكونات وأن مشروعات المياه والصرف الصحى تتكلف نحو 60% من المشروعات التى ستنفذ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة لأهالى القرى مع أهمية التنسيق بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، لتوفير احتياجات هيئة السكك الحديدية المختلفة خاصة عربات القطارات من خلال شركة سيماف.
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