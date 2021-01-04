نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية بسوهاج وإعادة كافة المسروقات من الدراجات النارية.





أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بإشراف قطاع الأمن العام عن ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك .





حيث ضم التشكيل الأول (عاطل، عامل "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة).. حيث تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (قطعة سلاح أبيض "مطواة").





بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.





وضم التشكيل الثانى (عاملَين ، طالب - مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم).. حيث تم ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد رصاص).





بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب،وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها الهادفة لتحقيق أعلى معدلات الأمن وذلك من خلال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية وتصفية ذيولها.