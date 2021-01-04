الشرطة تفض حفل زفاف ضخم بالقوة.. شاهد





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الشرطة الاسترالية قامت بفض حفل زفاف في سيدني بالقوة بعد أن اقتحمت قاعة الزفاف و تابين أن أصحاب القاعة سمحوا لضعف العدد المسموح به للدخول مما أدى إلى زحام شديد داخلها .





قامت الشرطة بطرد المدعوين لحفل الزفاف ، و تغريم المسئولين عن قاعة الزفاف مبلغ مالي ضخم بسبب عدم إتباع الإجراءات التي أقرتها الحكومة لحماية مواطنيها و تعريض حياة الحاضرين لخطر الأصابة بفيروس كورونا .





تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورة ظهر خلالها ضابط شرطة و هو يطلب من الحضور مغادرة القاعة على الفور بدلا من القاء القبض عليهم جميعا .

شددت معظم الحكومات حول العالم على تغليظ العقوبات على المخالفين لتعليمات الإجراءات الاحترازية، ليس لمجرد أنها تعليمات و لكن الهدف منها بوجه عام هو الحفاظ على صحة المواطنين .