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منوعات

الشرطة تفض حفل زفاف ضخم بالقوة.. شاهد

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:25 م
صدى البلد
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مريم صليب
شددت معظم الحكومات حول العالم على تغليظ العقوبات على المخالفين لتعليمات الإجراءات الاحترازية، ليس لمجرد أنها  تعليمات و لكن الهدف منها بوجه عام هو الحفاظ على صحة المواطنين . 

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الشرطة الاسترالية قامت بفض حفل زفاف في سيدني بالقوة بعد أن اقتحمت قاعة الزفاف و تابين أن أصحاب القاعة سمحوا لضعف العدد المسموح به للدخول مما أدى إلى زحام شديد داخلها . 

قامت الشرطة بطرد المدعوين لحفل الزفاف ، و تغريم المسئولين عن قاعة الزفاف مبلغ مالي ضخم بسبب عدم إتباع الإجراءات التي أقرتها الحكومة لحماية مواطنيها و تعريض حياة الحاضرين لخطر الأصابة بفيروس كورونا . 

تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورة ظهر خلالها ضابط شرطة و هو يطلب من الحضور مغادرة القاعة على الفور بدلا من القاء القبض عليهم جميعا .  
الشرطة تفض حفل زفاف ضخم بالقوة.. شاهد
الشرطة تفض حفل زفاف ضخم بالقوة.. شاهد
الشرطة تفض حفل زفاف ضخم بالقوة.. شاهد
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