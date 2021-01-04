فى عيد ميلادها الـ 59 .. إطلالات ليلى علوى تخفى سنها الحقيقى

يصادف اليوم 4 يناير عيد ميلاد الفنانة الرائعة ليلى علوي ، والتي أتمت اليوم عامها الـ 59، ورغم ذلك لا زالت تتمتع بملامح جميلة ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر وأناقتها التي لا حدود لها.





وتتميز ليلي علوي ؛ بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التى تخطف الأنظار دائما خلال ظهورها بفساتين سواريه و ملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات.





وتعتمد ليلي علوي؛ على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ تكتفى بوضع احمر الشفاه باللون البينك .







وقدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم " تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، و غيرها من الأعمال.







كما قدمت عددا كبيرا من المسلسلات من بينها:" فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها.







يذكر أن ولدت ليلى علوي من أب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.