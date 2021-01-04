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فن

"ده هاني".. مشهد ساخر لـ إياد نصار وأروى جودة يعيد هذا المساء إلى صدارة التريند.. تفاصيل

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:50 م
مسلسل هذا المساء
مسلسل هذا المساء
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مشهدا من مسلسل "هذا المساء" لتصدر التريند، وذلك بعد أن استعان به عدد من النشطاء على شكل الكوميكس يسخرون فيه من بعض أفعالهم. 

ويأتى مشهد مسلسل "هذا المساء" والذى يجمع بين إياد نصار وأروى جودة وصديقها محمد سليمان "هاني"، عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي.

وعندما تنتاب أكرم الهيستريا متسائلًا عن سبب نزولهما معا من أعلى، يخبره هاني ببساطة أنه كان يضع الطفلين في الفراش، ليصيب أكرم الجنون قائلا "والمفروض أصدق الكلام ده" لترد عليه أروى جودة قائلة "في إيه يا أكرم أنت اتجننت.. ده هاني!".

وكان هذا المشهد مادة خصبة لرواد السوشيال ميديا أن يستخدمونه بشكل ساخر حتى إن تصدر المسلسل التريند مرة اخرى على الرغم من عرضه فى رمضان 2017. 

والمسلسل بطولة إياد نصار، وأروى جودة، محمد فراج، حنان مطاوع، أحمد داود، سمر مرسي، هنا شيحة، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، وهو قصة تامر محسن، سيناريو وحوار مشترك لورشة عمل للكتابة، وإخراج تامر محسن. 
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