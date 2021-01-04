اكتشف أنواع أمراض المناعة وأعراضها

يحمي جهاز المناعة أجسامنا من الكائنات المعدية، إنه جزء لا يتجزأ من آلية دفاع أجسامنا وضروري لبقائنا على قيد الحياة، في حالة عدم وجود جهاز مناعي، سيكون جسمنا عرضة لهجمات من الأجسام الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.





ووفقا لما ذكره موقع " stylecraze " فإن بعض الحالات يمكن أن يحدث لها خلل في أداء الجهاز المناعي؛ مما يؤدي إلى حدوث بعض اضطرابات الجهاز المناعي المدرجة.





أمراض الجهاز المناعي

يتم تصنيف اضطرابات الجهاز المناعي بشكل أساسي إلى ثلاث فئات.. هي:





نقص المناعة: تحدث هذه الاضطرابات عادةً عندما يفشل جزء أو أكثر من أجزاء الجهاز المناعي في العمل بشكل صحيح، الإيدز هو أحد الأمثلة الأكثر شيوعًا لنقص المناعة المكتسب، يمكن أيضًا أن يكون اضطراب نقص المناعة وراثيًا، مثل مرض الورم الحبيبي المزمن.





المناعة الذاتية: كما يوحي الاسم ، في هذا النوع من الاضطراب ، ينتهي جهازك المناعي باستهداف الخلايا السليمة في جسمك بدلًا من الخلايا المعيبة أو الغريبة. تشمل بعض اضطرابات المناعة الذاتية الأكثر شيوعًا داء السكري من النوع 1 والتهاب المفاصل الروماتويدي.





فرط الحساسية: عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه جسم غريب أو يثيره ، يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة السليمة. مثال على رد الفعل المفرط الحساسية للجهاز المناعي هو صدمة الحساسية التي يمكن أن تهدد الحياة.





إذا كانت هناك مشكلة في جهاز المناعة لديك أو إذا كان ضعيفًا ببساطة ، فقد تظهر عليك العلامات والأعراض التالية قبل ظهور الحالات الصحية المختلفة.





علامات وأعراض ضعف جهاز المناعة

عندما تكون مناعتك على المحك ، ستلاحظ العلامات التالية:





برودة اليدين أو الأصابع أو أصابع القدم أو الأذنين أو الأنف





إسهال يستمر لأكثر من أسبوع





إمساك





عيون جافة





إعياء





حمى خفيفة





صداع متكرر





الطفح الجلدي





آلام المفاصل





تساقط الشعر أو بقع الصلع





الالتهابات المتكررة





الحساسية للشمس





الإحساس بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين





مشكلة في البلع





تغيرات في الوزن





بقع بيضاء على جلدك





اصفرار الجلد





قد تكون هذه الأعراض بسبب بعض الحالات الصحية الأخرى وليس بالضرورة بسبب ضعف المناعة، ومع ذلك إذا كانت مناعتك منخفضة أو ضعيفة بالفعل ، فقد يرجع ذلك إلى أسباب مختلفة.



