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جامعة حلوان: 4 خطوات للتسجيل بمنصة التعليم عن بعد.. وكلية التجارة: الدراسة أون لاين لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا حتى منتصف يناير

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

تجارة حلوان: استمرار الدراسة أون لاين لطلاب البكالوريوس حتى 14 يناير

تجارة حلوان: الدراسة بمرحلة الدراسات العليا أون لاين حتى منتصف يناير

جامعة حلوان : 4 خطوات للتسجيل بمنصة التعليم عن بعد

 

بدأت جامعة حلوان في تفعيل نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين وتفعيل منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وأوضحت ادارة شئون الطلاب لكلية التجارة بجامعة حلوان، انه وفقا لقرارات الحكومة فأنه سيتم متابعة الدراسة بنظام الاون لاين عبر برنامج ميكروسوفت وجروبات فيسبوك والتيلجرام وقنوات اليوتيوب الخاصة بالجامعة بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس ببرنامجى bis , fmi ، وذالك بواقع محاضرة واحدة اسبوعين لكل فرقة

ونوهت ادارة الكلية الى ان متابعة الدراسة بنظام الاون لاين لطلاب مرحلة البكالوريوس مستمرة حتى يوم 14 يناير 2020

كما قالت ادارة شئون الطلاب للكلية حلوان ، انه وفقا لقرارات الحكومة فأنه سيتم متابعة الدراسة اون لاين لجميع برامج الدراسات العليا  بالكلية  بواقع محاضرتين اسبوعيا  لكل مجموعة وبرنامج، حتى يوم 16 يناير 2021

وأضافت ادارة الكلية انه من المقرر ان تبدأ امتحانات مرحلة الدراسات العليا بعد اجازة نصف العام الدراسى وانه جارى تعديل واعداد الجداول الجديدة للامتحانات

وأوضحت الجامعة ان استخدام الطلاب لنظام التعليم الهجين والاستماع للمحاضرات عن بعد، يتطلب التسجيل بموقع الجامعة للحصول على ايميل جامعى خاص بكل طالب بمنصات التعليم الهجين ويمكن لطلاب جامعة حلوان الحصول على البريد الجامعى للتعليم الهجين او الالكترونى عبر هذا الرابط :  http://app2.helwan.edu.eg/helwanmail او التواصل مع مسؤل شئون الطلاب بكل كلية للحصول على الايميل الجامعى

ويوضح صدى البلد الخطوات الصحيحة للتسجيل بنظام التعليم الهجين بجامعة حلوان  وهى كالآتي: 

- فى حال الدخول لاول مرة يجب استخدام جهاز كمبيوتر وليس هاتف محمول 

- الدخول على موقع جامعة حلوان  بواسطة الرقم القومى الخاص بالطالب 

- ربط الحساب الجامعى بواسطة رقم هاتف الطالب 

- تغير كلمة كرور الحساب الجامعى ووضع كلمة مرور خاصة بالطالب  

جدير بالذكر انه في إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة كافة المنتسبين للعملية التعليمية من ( طلاب -أعضاء هيئة التدريس -عاملين ) جامعة حلوان ، وفي ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وكذلك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات  الموافق الخميس 31/12/2020؛  أعلنت جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مجموعة من القرارات المهمة . 


وتتضمن هذه القرارات الآتي:

1.  استكمال تدريس الفصل الدراسي الأول بنظام التدريس عن بعد ( On Line) حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وفقًا للخطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات.

2. يتم تأجيل الامتحانات كافة  ( عملي - تطبيقي - نظري ) إلى بعد إجازة منتصف العام الدراسي.

3. تأجيل الامتحانات بالنسبة للكليات التي بدأت بالفعل العملية الامتحانية فإنه ينطبق عليها أيضا تأجيل الامتحانات إلى بعد أجازة منتصف العام، وبالنسبة إلي المقررات  التي تم الامتحان بها -في بعض الكليات- فانه منطقيا لن يتم إعادة الاختبار بها

4. يتم في أقرب مجلس للجامعة وضع تصور لصياغة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للمستجدات.

5. سيتم بعد المناقشة وضع آلية لتقليل تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما لا يخل بأداء العمل اعتبارا من بداية الأسبوع القادم.

6.  إخلاء المدن الجامعية خلال الأيام المقبلة وفقا لخطة هادئة ومنظمة تجنبًا لآي كثافات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

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