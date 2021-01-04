الخطة تشمل 150 ألف مركبة .. تحويل السيارة للغاز يتكلف 8 آلاف جنيه ويوفر 10 لترات يوميا

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز كان له السبق فى تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بنزين وغاز طبيعى حيث تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج خلال الفترة الماضية .





وأشار عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، إلى أن هناك خطة لتحويل 150 ألف سيارة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أنه تم رصد 1.2 مليار جينه لتنفيذ عمليات التحويل.





ولفت إلى أن تحويل السيارات إلى الغاز له مزايا عديدة لأصحاب السيارات، موضحا أن متوسط تكلفة التحويل إلى الغاز يبلغ ثمانية آلاف جنيه وهو ما سيوفر حوالي 10 لترات يوميا، وبالتالي سيستعيد المواطن تكلفة التحويل خلال 6 أشهر.





افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس سيشهد اطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.





يستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.





وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يتفقد الرئيس أجنحة وقاعات المعرض المخصصة للمؤسسات والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مبادرة تحويل السيارات إلى طاقة الغاز، وكذلك أجنحة الشركات العالمية المتخصصة العارضة لنماذج وطرازات للسيارات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة.





ويطرح المعرض أيضًا أحدث ما تم التوصل إليه في تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة كل الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز.





وأوضح المتحدث الرسمي أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس، تم تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإرشادهم نحو الخطوات والشروط الخاصة بالمبادرة.