وزير البترول: معدل استخدامنا للغاز الطبيعي زاد 3 أضعاف في آخر 20 عاما

أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة لديها خطة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، موضحا أن هناك خطة لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز، بجانب إحلال 250 ألف سيارة خلال ثلاث سنوات، بإجمالي 400 ألف سيارة.





وأضاف الملا، أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أنه في الفترة من سنة 2000 إلى سنة 2020 زاد استخدامنا في الغاز الطبيعي ثلاث أضعاف، لافتا إلى أن هذا الأمر يتماشى مع خطة الإصلاح الاقتصادي.





ونوه الوزير، إلى أن مبادرة الرئيس السيسي تتكامل فيها وزارات الدولة وكذا المحافظين لتحقيق أهدافها من خلال تنسيق وتعاون مستمر بين الجميع فى ظل القناعة والإيمان الكامل بما تحققه المبادرة من عوائد للدولة، لافتا إلى أن المواطن هو المستفيد الأول من كافة الجهود المقدمة فى المبادرة ماديًا وصحيًا وبيئيًا.