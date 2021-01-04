المصالحة الخليجية.. مسئول أمريكي يعلن اتفاقا لإنهاء مقاطعة قطر

أكد مسئول أمريكي كبير بإدارة الرئيس دونالد ترامب أنه سيتم التوقيع على اتفاق يوم غد الثلاثاء لإنهاء الأزمة الخليجية والخلاف مع قطر.





ونقلت وكالة "رويترز" عن المسئول الأمريكي قوله إن الاتفاق يقضي بإنهاء المقاطعة وبتخلي قطر عن الدعاوى القضائية المرتبطة.





وأكد المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه، التوصل إلى انفراجة في الخلاف الخليجي والتوقيع يوم الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الأزمة.





وأشار إلى أن صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق، ومن المتوقع أن يحضر مراسم التوقيع.





ويجتمع زعماء البلدان المعنية في مدينة العلا السعودية، غدا الثلاثاء، خلال القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.



