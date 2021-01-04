ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المصالحة الخليجية.. مسئول أمريكي يعلن اتفاقا لإنهاء مقاطعة قطر

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:53 م
مسؤول أمريكي يعلن
مسؤول أمريكي يعلن التوصل لاتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية
Advertisements
قسم الخارجي
أكد مسئول أمريكي كبير بإدارة الرئيس دونالد ترامب أنه سيتم التوقيع على اتفاق يوم غد الثلاثاء لإنهاء الأزمة الخليجية والخلاف مع قطر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسئول الأمريكي قوله إن الاتفاق يقضي بإنهاء المقاطعة وبتخلي قطر عن الدعاوى القضائية المرتبطة.

وأكد المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه، التوصل إلى انفراجة في الخلاف الخليجي والتوقيع يوم الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الأزمة.

وأشار إلى أن صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق، ومن المتوقع أن يحضر مراسم التوقيع.

ويجتمع زعماء البلدان المعنية في مدينة العلا السعودية، غدا الثلاثاء، خلال القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق لإنهاء مقاطعة الرباعي العربي لقطر وحل الخلاف الخليجي، في أعقاب القمة المرتقبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأزمة الخليجية على الطاولة.. موقع أمريكي يكشف تفاصيل زيارة كوشنر إلى السعودية وقطر

مستشار ترامب يلتقي تميم

مصالحة خليجية وشيكة.. الكويت تعلن طي صفحة خلاف قطر.. والسعودية تتحدث عن اقتراب الحل

إعلامية كويتية: نجاح المصالحة الخليجية يتوقف على أمر واحد

ترشيحاتنا

المصلحة الوطنية أولا.. استقالة وائل رياض شيتوس من وادي دجلة وتفرغه للمنتخب الأولمبي.. بيان رسمي

تفاصيل استعدادات مستشفيات العزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا

بعد تصريحات باتشيكو .. ماذا قدم مصطفى فتحي مع الزمالك؟

أستاذ فيروسات: 1460 طفرة جينية حدثت لكورونا منذ بداية الوباء ..فيديو

المكسيك تعرض اللجوء السياسي على جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

متحدث التموين لـ"صدى البلد": حبس وتغريم المحتكرين بقوة القانون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 59 .. إطلالات ليلى علوى تخفى سنها الحقيقى

دا هاني .. قصة مشهد وضع أروى جودة في ورطة بعد 4 سنوات

بعد تعليقها المثير للجدل عن الحجاب.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف.. شاهد