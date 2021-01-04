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توك شو

بعد المصالحة الخليجية.. أحمد موسى يعرض «تسلم الأيادي» نكاية في الإخوان

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:28 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى، أغنية "تسلم الأيادي" نكاية في جماعة الإخوان الإرهابية، ودويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية. 

وأكد أحمد موسى، أن مصر دولة حرة في قراراتها الداخلية والخارجية، ولا تسدد فواتير لأحد وتفعل القيادة المصرية ما فيه الصالح لمصر والشعب المصري؛ مرددا:« رسالتي للرئيس السيسي تسلم الايادي». 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإعلام الإخواني سواء القطري أو التركي تراجع عن الهجوم عن السعودية الشقيقة عقب صدور الأوامر بعدم مهاجمة السعودية.

وأكد أحمد موسى، الإعلام القطري تحول 360 درجة بعد ان كان يهاجم السعودية أصبح يشيد بها؛ مرددا: «مفيش إعلامي إخواني عنده رجولة .. محدش يقدر يغلط في الامير محمد بن سلمان كما كان يفعلها قبل ذلك».

ونوه موسى، بأنه من المتوقع ان يحضر جاريد كوشنر القمة الخارجية غدا؛ ليشهد المصالحة المزمع عقدها في السعودية.

واستنكر موسى، الهجوم الإخواني على مصر من خلال قنواتها الإرهابية، مرددا: «بيحاولوا اثارة البلبلة وإسقاط الدولة المصرية .. كأن مفيش بلد فيها كورونا غير مصر».

وطالب أحمد موسى، الشعب المصري بالوقوف مع مصر في المرحلة القادمة وينحي الخلافات جانبا، للمساعدة والمساهمة في تقدم ورفعة مصر .
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