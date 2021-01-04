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رياضة

إصابة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري بفيروس كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:47 م
محمود القاضي
محمود القاضي
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حسام الحارتي
أصيب محمود القاضي عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندي بفيروس كورونا.

وأعرب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل لـمحمود القاضى عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، عقب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التدريبات اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في التدريبات وتصحيح المسار للتخلص من كافة الأخطاء التي حدثت في الجولات الماضية .

ويأمل حسام حسن في استمرار تحقيق النتائج الإيجابية مع نادي الاتحاد السكندري من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر .

وفي وقت سابق طالب  محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالإستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الدوري المصري من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر .

وقرر محمد مصيلحي صرف مستحقات اللاعبين عقب تحقيق الفوز على طلائع الجيش والحصول على ثلاثة نقاط .

وانتهت احداث مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف ، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.
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