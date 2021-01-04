إصابة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري بفيروس كورونا

أصيب محمود القاضي عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندي بفيروس كورونا.





وأعرب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل لـمحمود القاضى عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، عقب إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا.





و خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التدريبات اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .