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فن

أخبار الفن.. حقيقة إصابة رانيا يوسف بـ كورونا.. أول ظهور لـ محمد رمضان

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:49 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة من كواليس تصوير مسلسل "موسى" والذى يشهد أول ظهور للفنان محمد رمضان بعد أزمته الأخيرة والتى انتهت بإلغاء الإيقاف. 

حالة من الجدل المثار حول حقيقة إصابة الفنانة رانيا يوسف بفيروس كورونا المستجد، خاصةً بعد إعلان المذيع العراقي نزار الفاس الذى استضافها فى برنامجه العراقى "مع الفارس"، إصابته بالفيروس اللعين. 

حالة كبيرة من الجدل، اجتاحت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وبعد 3 سنوات من عرض مسلسل «هذا المساء»، إذ تداول النشطاء مشهدًا من المسلسل، ظهرت فيه الفنانة أروى جودة (نائلة)، مع صديقها هاني (الفنان محمد سليمان)، وتصطحبه إلى خارج غرفتها، بينما يدخل عليهما زوج الأولى أكرم (إياد نصار)، منفعلًا من تواجد الصديق، لترد عليه الزوجه: «ده هاني». 

أثارت كل من الفنانتين رانيا يوسف وعبير صبرى الجدل حول ارتداء الحجاب واختلفت الآراء فيما بينهما وكان لكل منهما رد فعل مختلف عن الأخرى. 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مشهدا من مسلسل "هذا المساء" لتصدر التريند، وذلك بعد أن استعان به عدد من النشطاء على شكل الكوميكس يسخرون فيه من بعض أفعالهم. 
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