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هل وصلنا لذروة تفشي كورونا في مصر؟.. أستاذ علم انتشار الأوبئة يجيب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:30 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه يعمل على المنحنيات الوبائية وحاليا هناك طريقان لرسم بياني للدولة، الأول هو المعطيات نفسها التي تأتي من الدولة من خلال عدد الإصابات والوفيات، والثاني هو المنحنى الشبيه ويعتمد على المراحل التي وصلت لها الدول الأخرى.

وأضاف عنان، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الإثنين، أن أي وباء يمر بمراحل مختلفة في المنحنى الوبائي حتى يصل للتشبع، ثم يصل للانخفاض ثانية، وسوف نصل لقائمة التشبع بنهاية شهر يناير الجاري، ثم نشهد نزول الذروة في بداية شهر مايو المقبل.

وأوضح أن هناك دولا شبيهة لنا في إصابات فيروس كورونا، وهي ايطاليا وفرنسا وأسبانيا وتلك الدول سبقتنا زمنيا في بداية الموجة الثانية ووصلت الآن إلى مرحلة التشبع.

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة، إلى أن أشخاصا قليلين جدا الذين يستدعون الدخول إلى المستشفى بسبب أعراض تنفسية حادة.
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