المركز الإقليمي للطاقة يكشف أهمية الحصول عليها من المصادر الطبيعية.. فيديو

قال المهندس حسن امين عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة ، أن العالم اجمع يتجه الي استخدام الطاقة النظيفة ليس فقط في المركبات ولكن أيضا في توليد الكهرباء وفي جميع الاعمال التي تحتاج في عملها الي وقود .
وأضاف حسن امين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان هناك مؤتمر تم عقدة منذ 3 سنوات في باريس، اوصي أنه علي جميع الدول الاتجاه الي الطاقة النظيفة والمتجددة حيث انها تقلل من الانبعاثات الكربونية والهدف من هذا التحول هو الحفاظ علي البيئة .
وأوضح حسن امين ، ان الكهرباء لا ينتج عنها أي انبعاثات لأنها لا يحدث لها عملية حرق ، لافتا الي ان العالم اجمع كان يعتمد علي الطاقة المنتجة من الوقود التقليدي وكان ينتج عنها انبعاثات ضارة كثيرة .
وتابع حسن امين ، ان الاعتماد في الحصول علي الطاقة من المصادر الطبيعية مثل الشمس والرياح يضمن بقاء انتاج الطاقة هذا لانها مصادر متجددة طوال الحياه مؤكدا علي ان الدلة المصرية أنجزت العديد من المشروعات لتوفير طاقة الرياح .