المركز الإقليمي للطاقة يكشف أهمية الحصول عليها من المصادر الطبيعية.. فيديو

قال المهندس حسن امين عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة ، أن العالم اجمع يتجه الي استخدام الطاقة النظيفة ليس فقط في المركبات ولكن أيضا في توليد الكهرباء وفي جميع الاعمال التي تحتاج في عملها الي وقود . الإقليميأيضا





وأضاف حسن امين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان هناك مؤتمر تم عقدة منذ 3 سنوات في باريس، اوصي أنه علي جميع الدول الاتجاه الي الطاقة النظيفة والمتجددة حيث انها تقلل من الانبعاثات الكربونية والهدف من هذا التحول هو الحفاظ علي البيئة .





حسن امين ، ان الكهرباء لا ينتج عنها أي انبعاثات لأنها لا يحدث لها عملية حرق ، لافتا الي ان العالم اجمع كان يعتمد علي الطاقة المنتجة من الوقود التقليدي وكان ينتج عنها انبعاثات ضارة كثيرة . وأوضحأيانبعاثاتلأنها



