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تعرف على التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي لشراء سيارات الطاقة النظيفة.. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:51 م
سيارات تعمل بالطاقة
سيارات تعمل بالطاقة النظيفة
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إبراهيم القادري
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن افتتاح رئيس الجمهورية اليوم  لمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات هو رسالة تؤكد حرص الدولة علي تحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة مؤكدا أن هناك سهولة  في إجراءات تحويل السيارة بسبب الرقمنة والميكنة.

وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن البنك المركزي سيتيح برنامجا تمويليا لشراء السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة بفائدة بسيطة، مشيرة إلي أن المعرض شهد استعراضا لأتوبيسات النقل العام ومختلف أنواع السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

وأوضحت نيفين جامع ، أن المعرض عقب افتتاحه اليوم شهد إقبالا كثيفا للتقديم علي طلبات شراء السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة مؤكدة أن المعرض يوفر أماكن للاطلاع علي الشروط المطلوبة لشراء السيارة.

وتابعت أن هناك تنسيقا بين مختلف الأجهزة المعنية لتوفير وترخيص عمل سيارات الطاقة النظيفة.
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