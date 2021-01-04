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وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:55 م
وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة
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محمود محسن
أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه مستهدف إحلال وتحويل 70 ألف سيارة في أول عام و90 ألف سيارة في العام الثاني و90 ألف سيارة في العام الثالث".

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه سيتم إحلال وتحويل 55 ألف تاكسي وملاكي و15 ألف ميكروباص في أول عام بينما العدد المستهدف 250 ألف سيارة في المرحلة الأولى".

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن المشروع يستهدف احلال السيارت المتقادمة بسيارات جيدة تعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدة أن هناك برنامجا لتحويل السيارات غير المتقادمة للعمل بالغاز الطبعيى.

وأشارت جامع إلى أنه يعمل معنا 20 شركة وقدموا نماذج لسيارات سواء أجرة أو ملاكى كلها تعمل بالغاز الطبيعيى ولأول مرة يوجد سيارات مقطورات تعمل بالغاز الطبيعى. 
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