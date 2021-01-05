موعد مباراة بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستضيف فريق بيراميدز، منافسه الاتحاد الليبي، اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ 32الأول من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.





ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة فريق بيراميدز أمام الاتحاد الليبي اليوم.





واعلن نادي بيراميدز قائمة المباراة كالتالي :





حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - ولفريد كانون - عبد الله بكري - أحمد سامي





خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي





خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس





ومن جانبهم أشاد مسئولو نادي الاتحاد الليبي بالاستقبال الجيد من جانب نادي بيراميدز بملعب الدفاع الجوي، لدى خوض الفريق الضيف لمرانه الأخير قبل المواجهة المرتقبة.





وحرص هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ووليد مهدي مدير المباريات على استقبال بعثة الفريق الليبي والترحيب بها لدى تواجدها في الملعب استعدادا لخوض التدريب الأخير.





وأشادت البعثة الليبية بالاستقبال المميز من جانب بيراميدز وتوفير كل شيء للفريق وتسهيل مهمته في إطار حرص إدازة النادي على تقديم حفاوة الاستقبال لكل الفرق التي يواجهها الفريق سواء محليا أو قاريا.





كما استقبل مسئولو بيراميدز مراقب المباراة، الكيني ريتشارد أوباري والذي أشاد بالنادي والاستقبال الرائع وتوفير كل شيء استعدادا للقاء.





يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب على الاتحاد الليبي باستاد الإسكندرية بهدف سجله النجم الغاني جون أنطوي.