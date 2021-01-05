17 إصابة محلية.. كورونا يضرب الصين من جديد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 17 إصابة بالفيروس محلية، و16 إصابة قادمة من الخارج.





وتم الإبلاغ عن الحالات المنقولة محليًا في شمال وشمال شرق الصين: بواقع 14 إصابة في مقاطعة خبي، واثنتان في مقاطعة لياونينج وواحدة في العاصمة بكين.





وعلاوة على ذلك، تم تسجيل 37 حالة جديدة من حالات كورونا بدون أعراض، في حين ظل 318 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية. ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.



