نيابة عن الملك.. ولي عهد البحرين يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

غادر ولي عهد مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، البلاد متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الخليجية الحادية والأربعين، نيابة عن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.





ووفقا لوسائل الإعلام البحرينية، يترأس الأمير سلمان وفد المنامة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا بالمدينة المنورة، في وقت لاحق اليوم.





ويرافق ولي العهد البحريني وفدا رسميا يضم كلا من: الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسئولين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".





وأكدت مملكة البحرين حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوطيد أصر التعاون تعزيزًا لما فيه الخير لمواطني دول المجلس.



