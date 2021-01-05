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أخبار العالم

بعد اعتذار قاضي التحقيقات.. تطور جديد في ملف تفجيرات مرفأ بيروت

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:49 ص
تفجير مرفأ بيروت
تفجير مرفأ بيروت
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محمود نوفل
 ذكر موقع لبنان 24 أن قاضيين في هيئة محكمة التمييز طلبا  تنحيتهما عن النظر في طلب نقل دعوى تفجير المرفأ من المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، المقدّم من النائبين (المدعى عليهما) علي حسن خليل وغازي زعيتر.

وأفاد الموقع اللبناني ان القاضيان   فرانسوا الياس ورولا مسلّم استشعرا الحرج من متابعة النظر في هذا الملف ليُحال عرض تنحّيهما إلى القاضي روكس رزق الذي يرأس إحدى غرف محكمة التمييز، تمهيدًا لبتّ الطلب لاستكمال النظر في الدعوى.


تجدر الإشارة إلى أنه تم تعليق  التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت  منذ وقف القاضي فادي صوّان إجراءاته بعد التقدم بطلب إعفائه من الاستمرار في التحقيقات. 
 
ويشار إلى أن الدولة اللبنانية كانت قد شهدت في الرابع من أغسطس الماضي تفجير كبيرا في مرفأ بيروت خلف عشرات القتلى ومئات الجراحي والمفقودين بجانب التفجيرات الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للمرفأ ومدينة بيروت مما كان له عظيم الأثر علي شتي مناحي الحياة في لبنان. 

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