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مشاهدة الحياة البرية والاسترخاء بالخارج الأبرز.. شاهد كيف أثر وباء كورونا على علاقتنا بالطبيعة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:16 م
تأثير الوباء على
تأثير الوباء على الطبيعة
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أسماء عبد الحفيظ
وجدت إحدى الدراسات المنشورة الأولى لدراسة كيفية تأثير جائحة COVID-19 على علاقة الناس بالطبيعة ، حيث جمع باحثون من جامعة فيرمونت بيانات من استطلاعات عبر الإنترنت أجراها أكثر من 3200 شخص وهو الوقت الذي فرض فيه الحاكم فيل سكوت قيودًا على الشركات والتجمعات الاجتماعية لتقليل تأثير COVID-19 على الولاية.

النتائج 

قال المشاركون إنهم زادوا من المشاركة في العديد من الأنشطة الخارجية أثناء الوباء ، بما في ذلك:

صعودًا - زيادة بنسبة 70٪
مشاهدة الحياة البرية - حتى 64٪
الاسترخاء بالخارج بمفرده - زيادة بنسبة 58٪
التقاط الصور وإنشاء الفن - زيادة بنسبة 54٪

من بين 15 نشاطًا في الهواء الطلق تمت دراستها ، أبلغ المشاركون عن انخفاض في التخييم (48٪) والاسترخاء في الخارج مع الآخرين (43٪): نشاطان يصعب فيهما الحفاظ على مسافة بدنية.

الفوائد

كما سأل الباحثون المستجيبين كيف يعتقدون أن التواجد في الخارج يفيدهم ،عانى ما يقرب من 60٪ من المشاركين من تحسن في الصحة العقلية والرفاهية بعد التواجد في الهواء الطلق ، بينما قال 29٪ إنهم يخرجون لممارسة الرياضة ،من بين الأشياء الأخرى التي قدّرها المشاركون عن قضاء الوقت في الهواء الطلق تقدير جمال الطبيعة (29٪) والشعور بالارتباط بشيء أكبر من أنفسهم (22٪).

تقول الدكتورة راشيل جولد ، كبيرة مؤلفي الدراسة وأستاذ مساعد في كلية روبنشتاين للبيئة والموارد الطبيعية في جامعة فيرمونت:

"هذه البيانات مثل صندوق الكنز الخاص بلحظة الوباء: سجل يوضح كيف كان الناس يفكرون في علاقتهم مع بقية العالم في وقت الاضطرابات الكبيرة."

الاختلافات بين المشاركين

أفادت المشاركات ، اللواتي شكلن 63٪ من المشاركات ، عن زيادة البستنة والمشي لمسافات طويلة والاسترخاء في الهواء الطلق اجتماعيًا والاسترخاء بمفردهن في الهواء الطلق والمشي ومشاهدة الحياة البرية.

ولفتت حقيقة أن النساء أبلغن عن زيادة النشاط عبر الأنشطة الطبيعية الستة الأكثر شيوعًا انتباه الباحثين. إنهم يتساءلون عما إذا كانت النساء قد يواجهن زيادة في المسؤوليات المهنية والمنزلية أثناء الوباء وما إذا كان ذلك يجعلهن أكثر احتمالا من الرجال للبحث عن قضاء الوقت في الهواء الطلق للتخلص من التوتر.

يعيش 48٪ من المشاركين في المناطق الريفية و 26٪ في التجمعات الحضرية و 26٪ في المناطق الحضرية. كان متوسط ​​العمر 54.7 ، وكان متوسط ​​دخل الأسرة المبلغ عنه بين 75000 دولار و 99999 دولارًا.

نظرًا لأن جميع المشاركين كانوا من ولاية فيرمونت ، فإن المستجيبين كانوا مجموعة أكثر تجانسًا مما لو تم إجراء المسح في مواقع أمريكية أخرى ، كما يقول الباحثون.

لاحظ الباحثون أيضًا أن الإعلانات التي تجند المشاركين في الاستبيان ظهرت على قائمة خدمة المجتمع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لمنظمات الخدمات البيئية والاجتماعية.

وحذروا من أن هذا النهج قد يؤدي إلى مشاركة المشاركين في الدراسة الذين من المرجح أن يستخدموا الطبيعة للتعامل مع ضغوط الجائحة أكثر من عامة السكان.

مصدر المعلومات .medicalnewstoday
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