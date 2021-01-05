إزالة 1023 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وشدد المحافظ -بحسب بيان الثلاثاء- على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها ، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

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فيما أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن مديريه الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية بإزالة حالات تعدي في المهد على الأرض الزراعية بواقع 732 حالة تعدي واقعة على مساحة 28 فدان و12 قيراط و21 سهم أرض زراعية وكذلك ازالة 291حاله تعدي واقعة على مساحة 8 أفدنة و16 قيراط و16 سهم أرض زراعية بنطاق المحافظة وذلك في الفترة من 15 مارس وحتى 31 ديسمبر2020.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتى الآن بلغ 1023 حالة تعدي علي مساحة 37 فدان و 5 قيراط و 13 سهم أرض زراعية ، مؤكدًا إستمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الافراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصيه وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسه مركز ومدينة بلبيس حمله لرفع الإشغالات ومتابعة إلتزام الكافيتريات والمقاهي بالإجراءات الإحترازية ، قد أسفرت الحملة عن تحرير 62 محضر ضبط وإشغال ، وكذا تحرير محضر لمقهي مخالف لتقديم الشيش للمترددين وتم التحفظ على 20 شيشه ، وكذا تم تحرير ضبط 60 شيشه ، بالإضافة إلى رفع وإزالة 79 حالة إشغال ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحليه بالبلاشون وقسم المتابعة الميدانية بالمرور على الأماكن التى بها تجمعات طلابية ووجد مركز للدروس الخصوصية بقريه البلاشون و على الفور تم غلقه وتشميعه بالشمع الأحمر وفض تجمع الطلاب وتم التنبية على جميع المدرسين بمنع الدروس الخصوصية حفاظا على صحه الطلاب من الاصابه بفيروس كورونا.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من شن حملة على الطريق العام بمدينة ههيا للتأكد من ارتداء الكمامات للمواطنين وقائدى المركبات على الطريق للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتم تحرير 20 مخالفة فورية و تحصيل غرامة فوريه من المخالفين.

وقامت رئاسه حى ثان الزقازيق بغلق محل بشارع عبدالعزيز على لإدارته بدون ترخيص و غلق محل اخر بمنطقه فلل الجامعه لمخالفته مواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقاد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينه الزقازيق حمله موسعه لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية و تم تغريم ٦١مواطن وتشميع كافيه لعدم إرتداء المواطنين الكمامات الواقية وعدم إتخاذ التدابير الوقائية فضلا عن مصادره عدد ١٢ شيشه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحمله لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية بتغريم 15 مواطن الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيه لعدم ارتداء الكمامات الواقية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين كما تابعت الحملة إلتزام المحال العامة والتجارية والكافيهات والورش بمواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.