تشديد جديد.. 4 قرارات حكومية عاجلة لمواجهة كورونا | تعرف عليها

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة، وكل الوزراء الذين ساهموا في هذا الحدث، وصندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، لما يحققه ذلك من عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوي معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ونوه رئيس الوزراء بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والاطلاع على خطط وبرامج الحكومة في إطار المُبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عبر برامج تمويل وتسهيلات للمواطنين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أعضاء الحكومة اليوم، الثلاثاء، وقدم لهم التهنئة، لافتًا إلى أن هذا هو أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد، مُتمنيًا بهذه المُناسبة أن يكون عام خير على مصر والبشرية جمعاء.

استعرضت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعداد حقائب الأدوية الوقائية المنصرفة للمخالطين للحالات المصابة والتي بلغت 61.50 ألف حقيبة للمخالطين من الأطفال، و187.768 ألف للمخالطين من الكبار، فيما سجل عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمصابين 76039 حقيبة أدوية.









من ناحية أخرى، عرضت وزيرة الصحة جهود توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة، حيث أشارت إلى الاتفاقيتين الموقعتين مع "جافي" ودولة الصين، كما تناولت موقف إتاحة اللقاحات من شركات " ساينو فارم" و"فايزر" و"ساينوفاك" و"استرازينيكا".









وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى موقف المراكز المخصصة لتقديم خدمات التطعيم باللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا"، حيث تم تخصيص 34 مركزا لهذا الغرض، وستقوم جميعها بالعمل طوال أيام الأسبوع بل وحتى في الإجازات الرسمية.









وأوضحت أن الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتكفل الدولة بتكاليف اللقاح للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وأصحاب الأمراض المزمنة.









- مزايا جديدة لـ أسر الشُهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شُهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.



يأتي ذلك في إطار استمرار دعم الدولة للفئات التي يشملها الصندوق برعايته، حيث نص التعديل على تقديم خدمات جديدة بالمجان لهذه الفئات تتضمن توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.







- الحكومة تعلن تخفيض أسعار الطيران الداخلى حتى نهاية فبراير المقبل

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 73، المنعقدة بتاريخ 28/12/2020 بـ 27 موضوعا.





كما اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن طلب محافظة أسوان البيع بطريق الاتفاق المباشر لقطعة أرض مساحتها 222م2، بطريق السادات كبديل عيني عن قطعة الأرض بمساحة 236.75 م2 الكائنة بناحية الشيخ هارون، الملاصقة لمسجد عبود، لضمها لهذا المسجد.





وأُحيط مجلس الوزراء بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلى، والتى تحمل عنوان "شِّتى فى مصر"، وذلك تحفيزًا للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021.



وتمت الإشارة إلى أن تلك المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، وبحث سبل التعاون التى من شأنها تنشيط السياحة الداخلية لمختلف المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية التى ضمت كلًا من وزيرى السياحة والآثار والطيران، بالإضافة إلى ممثلى اتحاد الغرف السياحية، وغرف المنشآت الفندقية، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، كما تم الاتفاق على قيام الفنادق المتواجدة بتلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية، بما يسهم فى تشجيع حركة السفر.







- توفير الأكسجين على مدار اليوم و500 مستشفى تقدم خدماتها لمرضى كورونا