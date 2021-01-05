سكان شارع الدكتور حسن كامل بشبرا يشكون من الكلاب الضالة

أرسلت القارئة جيهان حماد شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررًا من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.





وقالت حماد في شكواها: "نعاني نحن سكان شارع الدكتور حسن كامل بشبرا مصر من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة مما تتسبب في الرعب لنا ولأطفالنا".





وأوضحت أن الكلاب تنتشر في مجموعات كبيرة وتتهجم على المارة ليلا، بالإضافة إلى عراكها مع بعضها يوميا ليلا مما تتسبب في عدم قدرتنا على النوم بسبب الأصوات العالية.





وطالبت المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة والحفاظ على المواطنين من العقر.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360



