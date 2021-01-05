وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: المصريون متماسكون بروابط المواطنة

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، الثلاثاء، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وجاء في البرقية: "يسرني أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. إن احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التي تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية.. وكل عام وقداستكم بخير".



كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا/إبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وجاء في البرقية: "يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لشخصكم الكريم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر .. بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .. راجين المولى القدير دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية الخير والمحبة والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكي -رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية- بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



جاء في البرقية: "يسرني في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهاني القلبية راجيًا لكم جميعًا أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيدًا من التماسك والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".



كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم في مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



جاء بها:

إننا إذ نشارك أشقاؤنا احتفالهم السنوي بعيد الميلاد المجيد لنؤكد لهم اعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة من محبة ومودة تميز المصريين وتؤكد على إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم في مواجهة الشدائد .

وكل عام وأنتم بخير.





