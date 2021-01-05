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أخبار العالم

بدون وفيات.. الكويت تسجل 312 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:49 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ الجائحة وحتى الآن 152,027 حالة.

وبحسب تقرير الصحة الكويتية فقد أفادت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية. 

كما رصدت الوزارة شفاء 273 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 147784 حالة.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.
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