وزير الهجرة تفتتح مصنعًا لإنتاج ألواح الألومنيوم بالسويس





تفقد وزير الهجرة و محافظ السويس المصنع والذى ينتج ٥ مليون متر مربع فى السنة من منتج الكو مات ويقام على مساحة ٦٠٠و ١٦ الف متر مربع فى منطقة شمال خليج السويس بمنطقة الادبية باستثمارات ٢٠ مليون دولار ويوفر ١٠٠ فرصة عمل مباشرة.









ومن جانبه صرح اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، ان افتتاح الخط الثانى لتلك المنتج سيعطى مصر قدرة استيعابية لتلك المنتج ٣٠ % بعدما كانت تعتمد على الاستيراد من الخارج الواح ألومنيوم وخصوصا منتج الكو مات.





وأضاف اللواء عبد المجيد صقر فى تصريحات صحفية له اليوم، ان السويس مؤهلة لتكون قاطرة الصناعة المصرية بكونها متوافر فيها كافة الخدمات و المرافق و بها منطقتين صناعيتين هم منطقة شمال خليج السويس و المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





أعلن محافظ السويس عن تذليل كافة العقبات لإقامة مرحلة جديدة على مساحة ٨٠ الف متر مربع باستثمارات ١٠٠ مليون دولار.





قال نبيلة مكرم ، وزير الهحرة وشئون المصريين بالخارج ،ان وزارة الهجرة ستقوم الفترة المقبلة على دعوة المستثمرين من أجل الاستثمار فى السويس نتيجة توافر كافة الإمكانيات و عوامل الناجح لاى رجل اعمال.





وأضافت وزير الهجرة ، ان افتتاح يعتبر خطوة كبيرة قبل مؤتمر مصنع تستطيع بالصناعة والتى تنظمه الوزارة في شهر ابريل المقبل ، مشيرة ان زيادة الاستثمارات فى مصر سيكون خطوة إيجابية نحو توفير فرص عمل لشباب مصر و توفير حياة كريمة لهم.





قال محمد شريف صالح ، العضو المنتدب للشركة ، ان المصنع ساهم فى المشاركة في الخط الثالث لمترو الأنفاق و ينتج ٣ مليون متر من حجم الاستهلاك ، مضيفا أن هناك أمل لزيارة خطوط الانتاج من أجل تغطية السوق المحلي بالكامل.