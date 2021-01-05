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دراسة تكشف عن 3 علامات في الجهاز الهضمي تشير لـ كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:28 م
دراسة تكشف عن 3 علامات
دراسة تكشف عن 3 علامات في الجهاز الهضمي تشير لـ كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة حديثة عن أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر في الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تتراوح ما بين خفيفة إلى شديدة، حيث تشير التقارير إلى أن واحدًا من كل خمسة مرضى بـ فيروس كورونا قد يعاني من أعراض معدية معوية مثل الغثيان والقيء والإسهال.

ومن أبرز أعراض فيروس كورونا الرئيسية، وفقا لموقع "timesofindia".

- حمى

- سعال جاف

- إلتهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء

وتوصل فريق طبي من كلية الطب وطب الأسنان بجامعة ألبرتا في كندا، بعد مراجعة حوالي 36 دراسة إلى استنتاج مفاده أن 18٪ يعانون من أعراض معدية معوية، بينما 16٪ قد تظهر عليهم تلك الأعراض فقط، في حين أن أعراض مشاكل الجهاز الهضمي قد تختلف بين شخص وأخر، إلا أن هناك بعض العلامات السائدة للغاية في مرضى كورونا COVID-19. 

وفيما يلي بعض من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي خبرة التي يواجهها المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا الجديد.

1- فقدان الشهية 

يمكن أن يكون مرض كوفيد -19 مزعجًا للغاية ويمكن أن يؤثر على عاداتك الغذائية، خاصة إذا كنت تعاني من فقدان حاسة الشم والتذوق، فهناك احتمال كبير أن تفقد شهيتك أيضًا، وفقًا لبحث أجري في الصين أفاد 80 % من مرضى فيروس كورونا في البلاد أنهم يعانون من فقدان الشهية.

 
2- الإسهال 

وفقًا لبحث تم إجراؤه في ووهان، يصاب 10 ٪ من مرضى COVID-19 بالغثيان والإسهال قبل يومين من الإصابة بالحمى.

3- اضطرابات في المعدة

يمتلك فيروس كورونا أيضًا القدرة على التأثير على ميكروبات الأمعاء، والتي يمكن أن تؤثر على صحة الجهاز الهضمي، توصلت الأبحاث إلى أن 1 من كل 5 مرضى مصابين بفيروس كورونا يصابون باضطراب في المعدة بسبب الإسهال وآلام البطن، كما أظهرت بعض الدراسات أن مرضى الفيروس التاجي الذين تظهر عليهم هذه الأعراض يستغرقون وقتًا أطول من غيرهم لتصفية الفيروس من أجسامهم.
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