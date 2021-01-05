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أخبار العالم

إنجاز كبير يرأب الصدع.. الأردن يرحب بنتائج القمة الخليجية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:46 م
القمة الخليجية
القمة الخليجية
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شيماء مصطفى
رحب الأردن، اليوم الثلاثاء، بمخرجات القمة الخليجية الـ 41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية وتحقيق المصالحة.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على حسابه بموقع "تويتر"، إن "بيان العلا" هو إنجاز كبير يرأب الصدع ويعزز التضامن الخليجي والعربي والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف الصفدي أن إنهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات الأخوية إلى مجراها الطبيعي يعزز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز التضامن العربي الشامل وجهود مواجهة التحديات المشتركة.

وثمن الصفدي جهود الكويت في تحقيق المصالحة، والجهود الأمريكية وكل الجهود في هذا السياق، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية

وأشاد الصفدي بالحرص على "تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والذي تبدى جليًا في الاتفاق على إنهاء الخلاف وتحقيق المصالحة. وثمن الصفدي الجهود الكبيرة التي قادها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي استمر بها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء الازمة وتحقيق المصالحة.

وأكد أن الأردن مستمر في العمل مع الجميع على تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتعميق التعاون العربي لخدمة المصالح والقضايا العربية المشتركة وتحقيق المستقبل الأفضل لجميع الدول العربية.
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