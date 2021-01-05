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خالد ميري: يجب أن يكون هناك موقف واحد عربي خليجي ضد إيران

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:23 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن مصر أحرص الدول على لم شمل الوطن العربي، مشيرا إلى أنه على العرب التوحد ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة.

وأضاف ميري، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن القوى الإقليمية وتحديدا وتدخلاتها في المنطقة الكثيرة، وهذه التدخلات يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك موقف واحد عربي خليجي.

وتابع  رئيس تحرير جريدة الأخبار، أنه لم يكن أحد أحرص على المصالح العربية أكثر من العرب نفسهم، مستدركا أنه نأمل أن تكون القمة الخليجية اليوم بداية توحيد الصفوف وحل الخلافات بين الدول.

وأشار إلى أن ما حدث في القمة بداية ونأمل أن يستمر بروح إيجابية، لافتا إلى أن توقيت القمة الخليجية مهمة جدا لاحتواء الخلافات مع الحفاظ على المصالح.

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