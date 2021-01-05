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ثقوا في بلدكم.. أحمد موسى: وثيقة العلا تتضمن المطالب المصرية الـ 13 في المصالحة العربية القطرية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:51 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الدول العربية مع قطر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا لن نسمح بأي تجاوزات من قطر ضد مصر.
 
وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، أن وثيقة العلا تتضمن المطالبة المصرية الـ 13 في المصالحة العربية القطرية، متسائلا "هل أمير قطر سيتوقف عن دعم وتمويل الإعلام الإخواني؟".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأذرع الإعلامية القطرية حصلت على توجيه بوقف هجومها على الدول العربية، موجها حديثه للمصريين، "أقول للمصريين ثقوا في بلدكم وقراراتها وتحركاتها".

وأكد أحمد موسى، أنه لن نتسامح مع التأمر ضد الدولة ومؤسساتها لا تسامح في حق شهداء الوطن.

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