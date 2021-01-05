واصلوا الالتزام .. رامي رضوان: إصابات كورونا انخفضت خلال آخر 3 أيام

قال الإعلامي رامي رضوان إن الأرقام الخاصة بأعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الثلاثة أيام الأخيرة أقل من الأيام التى كانت تسبقها.





وأضاف رامى رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا الانخفاض لا يعنى تراجع الإصابات بشكل عام ولكن يجعل الجميع أكثر التزامًا.





ولفت إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير للقضاء على كورونا، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وغسيل الأيدي باستمرار.





وقالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات، الدولة تقوم بمجهود كبير لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تتابع بشكل يومى ما يتم فى المستشفيات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم أعلن فى اجتماع الحكومة عن توفير الأكسجين فى المستشفيات.

ولفتت إلى أن الدولة تتخذ إجراءات متوازية مع اكثر من جه لتوفير لقاحات كورونا للمصريين.

وإشارات إلى أن التشكيك فى اللقاحات التى تعاقدت عليها مصر أمر غير مطلوب، والدولة لا تتعاقد على أى لقاحات إلا إذا كانت أمنة.

وأوضحت أن الدولة ستعطى اللقاحات للأطقم الطبية و أصحاب الأمراض المزمنة فى البداية وذلك لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.





