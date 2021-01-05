ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

واصلوا الالتزام .. رامي رضوان: إصابات كورونا انخفضت خلال آخر 3 أيام

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:20 م
رامى رضوان
رامى رضوان
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي رامي رضوان إن الأرقام الخاصة بأعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الثلاثة أيام الأخيرة أقل من الأيام التى كانت تسبقها. 

وأضاف رامى رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا الانخفاض لا يعنى تراجع الإصابات بشكل عام ولكن يجعل الجميع أكثر التزامًا.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير للقضاء على كورونا، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وغسيل الأيدي باستمرار.

وقالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات، الدولة تقوم بمجهود كبير لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تتابع بشكل يومى ما يتم فى المستشفيات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم أعلن فى اجتماع الحكومة عن توفير الأكسجين فى المستشفيات.

ولفتت إلى أن الدولة تتخذ إجراءات متوازية مع اكثر من جه لتوفير لقاحات كورونا للمصريين.

وإشارات إلى أن التشكيك فى اللقاحات التى تعاقدت عليها مصر أمر غير مطلوب، والدولة لا تتعاقد على أى لقاحات إلا إذا كانت أمنة.

وأوضحت أن الدولة ستعطى اللقاحات للأطقم الطبية و أصحاب الأمراض المزمنة فى البداية وذلك لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طبيب بـ مستشفيات العزل يوجه رسالة مهمة للمواطنين.. فيديو

بعد كلمة الرئيس .. هل تغلق المدارس والجامعات بسبب كورونا؟ .. الحكومة ترد

أرجوكم البسوا الكمامة.. داليا أشرف توجه رسائل للمواطنين بخصوص كورونا

ألف سلامة عليك يا غالي.. حمدي المرغني يدعم رامي رضوان بعد إصابته بكورونا

الصابون ملوش ريحة.. رامي رضوان بعد تعافيه من كورونا: أول 3 أيام من الإصابة تكسير الجسم كان فظيع

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

ترشيحاتنا

طريقة عمل محشى الكرنب في أقل وقت

هاني الناظر: سلالة كورونا الجديدة لم تدخل مصر

الرحيل يطرق الأبواب .. تطور مفاجئ فى علاقة فرجاني ساسي مع الزمالك

العثور على جثة متعفنة بمنزل في شارع السلاموني بطنطا

حكاية الهضبة مع كارولينا .. حب جديد أم صدفة

رحيل مصطفى محمد.. تقارير: سانت إيتيان يوافق على دفع 5 ملايين يورو لـ الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تنصح بتناول الزيتون لهذا السبب

كيا KIA k900 فيس ليفت تظهر للمرة الأولى اليوم أثناء اختبارها.. صور

نشرة الصحة والمرأة.. الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا.. أسباب حصوات الكلى