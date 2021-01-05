شلل مروري تام على طريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الطرفية بسبب انفجار ماسورة صرف صحي.. فيديو

تعرض خط الطرد المركزي الخاص بالصرف الصحي بطريق مصر أسيوط الزراعي بقرية الطرفاية محافظة الجيزة، لانفجار ما أدى إلى غرق الشارع بمياه الصرف بالكامل وحصار اعداد كبيرة من المواطنين في منازلهم.









وقام الأهالي بالمنطقة بقطع الطريق من الاتجاهين لحين الوصول لحل نهائي للمشكلة التي تسببت فى غرق الشوارع والمحال التجارية والمنازل، واصابة الطريق بشلل مروري تام.









وأكد محمد أمين احد الأهالي بالمنطقة أن الماسورة الرئيسية للصرف الصحي انفجرت ووصل ارتفاع الصرف بالشارع إلى نحو ربع متر، ما أصاب المواطنين بالشلل التام، وعجزوا عن تحريك سياراتهم ودخلت المياه منازلهم.









وناشد الأهالي المسئولين سرعة اصلاح الماسورة ووضع حل جذرى لها خاصة اننا في فصل الشتاء .



