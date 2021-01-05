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رياضة

مبدئية.. الأهلي يرسل قائمة بـ30 لاعبا للمشاركة في مونديال العالم

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم

انتهى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد مناقشات عديدة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط على إرسال القائمة التي ستشارك في مونديال العالم للاندية بقوام كامل غدا على أن يتم تنقيتها الي 23 لاعبا في 25 يناير الجاري وقبل السفر مباشرة الي البطولة.


وتضم القائمة التي سيتم إرسالها اليوم للاتحاد الدولي لكرة القدم 30 لاعبا هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزه علاء في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام والمغربي بدر بانون وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وجونيور اجايي وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن ومروان محسن ووالتر بواليا وأحمد ياسر ريان ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا .


وتم رفع اسم ناصر ماهر الذي تعرض للإصابة بخلع في الكتف ويحتاج إلي شهرين للعودة للملاعب وجيرالدو الذي تم نقله لقائمة اللنتظار بعد قيد والتر بواليا والعربي بدر بعد رحيله الي الجونة علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

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